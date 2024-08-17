مواجهات متوترة بين الرئيس الإسرائيلي ومتظاهرين خارج مقر إقامته

شهد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم السبت، لحظة توتر غير مسبوقة أمام متظاهرين تجمعوا أمام مقر إقامته. أثناء محاولته إيصال رسالة الوحدة الوطنية، كان هرتسوغ يقاطع باستمرار من قبل المتظاهرين.

وعندما سُئل عن إشراك وزراء مثل إيتامار بن غفير في دعوته إلى الوحدة، أجاب هرتسوغ بحزم: "يجب بالتأكيد استبعاد الكاهانية". وشدد على أن "99 في المئة من سكان المستوطنين هم مواطنون ملتزمون بالقانون، ويعيشون تحت تهديد مستمر ويشاركون بنشاط في الجهود الحربية في غزة والشمال".

وأدان هرتسوغ أعمال العنف الأخيرة في قرية جيت ووصفها بأنها "أعمال خطيرة للغاية". وأثار هذا التصريح رد فعل قويا من جانب المتظاهرين الذين اتهموا هرتسوغ بأن "يداه ملطختان بالدماء". كما انتقد المتظاهرون الرئيس لعدم قيامه بما يكفي لتحرير الرهائن.

ودافع هرتسوغ عن نفسه قائلا: "إننا نجتمع يوميا مع عائلات الرهائن والضحايا. أنتم ببساطة تخطئون في حقي". ورغم التوتر، أكد هرتسوغ مجددا ثقته في دولة إسرائيل ومجتمعها وديمقراطيتها، معربا عن اعتقاده بأن "الديمقراطية الإسرائيلية ستنتصر". ويسلط هذا الحادث الضوء على الانقسامات العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي والتحديات التي تواجه الرئيس في جهوده للحفاظ على الوحدة الوطنية في أوقات الأزمات.