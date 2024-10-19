وزراء الدفاع المشاركون في مجموعة السبع: على إيران وقف دعم حماس وحزب الله والحوثيين

طالب وزراء دفاع مجموعة السبع إيران بالامتناع عن تقديم الدعم لحماس وحزب الله والحوثيين وغيرهم، كما أكدوا على أهمية على "أهمية دعم قوات اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية في دورهما بضمان استقرار وأمن لبنان"، فيما طالب وزراء دفاع مجموعة السبع من إيران "الامتناع عن تقديم الدعم لحركة حماس، وحزب الله، والحوثيين وغيرهم".

واجتمع زراء الدفاع من دول مجموعة السبع، اليوم السبت، في نابولي وسط التصعيد في الشرق الأوسط، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته ضد حزب الله في لبنان وضرباته على قطاع غزة بعد قتل زعيم حركة حماس، يحيى السنوار.

وأدرجت إيطاليا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع، على جدول أعمال هذا الاجتماع الذي يستمر ليوم واحد، النزاع في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا، فضلا عن الوضع الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ودعا البيان الحوثيين في اليمن إلى "التوقف على الفور عن إجراءاتهم"، التي وصفوها بأنها "تصعيدية، وتزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة"، كما طالبوهم بـ"الإفراج الفوري عن السفينة جلاكسي ليدر وطاقمها".