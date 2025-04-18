حماس:"الفصائل توافقت على رفض أي مناقشات حالياً أو في المستقبل حول سلاح المقاومة، مهما كلف من ثمن"

قال قيادي في حماس (عضو في المكتب السياسي للحركة) إن "الحركة حرصت على إرسال ردها الواقعي والوطني مكتوباً للوسطاء، بعدما أجرت مشاورات معمقة ومسؤولة بين أطرها القيادية السياسية والعسكرية والشورية، ومع قادة الفصائل في غزة"، وتابع "الفصائل توافقت على رفض أي مناقشات حالياً أو في المستقبل حول سلاح المقاومة، مهما كلف من ثمن".

واعتبر القيادي في حماس في حديثه لـ"الشرق"، أنه "مهما كان رد الحركة سواءً بقبول أو رفض المقترح الإسرائيلي السيء، والذي يعتبر وثيقة استسلام مرفوضة، لن يغير من الوضع الميداني، لأن إسرائيل تواصل الحرب في القطاع في كل الحالات".

واعتبر أن "هذه النتيجة أعطت لحماس والفصائل مساحة للمناورة، ورفض الشروط المجحفة في المقترح"، مضيفاً أن "شعبنا في غزة يفهم الرد". وتابع: "لن تقبل حماس والمقاومة بأقل من اتفاق متكامل يحمي شعبنا، ويعيد إعمار غزة".

وبها أعادت حركة حماس الكرة إلى "المربع الأول" للمفاوضات المتعثرة من أجل وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، وذلك بعد ردها للوسطاء على أحدث مقترح إسرائيلي، أمس الخميس. وشددت حماس على معارضتها لأي اتفاق جزئي لا يؤدي إلى إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.

وفي السياق قال مصدران مطلعان على المفاوضات، إن "المحادثات لم تنهار، لا تزال متواصلة، والوسطاء أكدوا رغبتهم وإصرارهم على مواصلة المفاوضات للوصول لاتفاق تبادل الأسرى ووقف الحرب، وإدخال المساعدات تمهيداً لإعمار غزة"، وهو ما أكده أيضاً لـ"الشرق"، مصدر مطلع قريب من الوسطاء