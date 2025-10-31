تعاون تركي سوري أردني يعيد ربط الخليج بأوروبا

في خطوةٍ تعكسُ عودةَ التنسيقِ الإقليميِّ بعدَ أكثرَ من عقدٍ منَ الانقطاعِ، أعلنَتْ تركيا أنَّ طريقَ الشرقِ الأوسطِ التاريخيِّ، الذي يربطُها بالأردنِ ودولِ الخليجِ عبرَ الأراضي السوريةِ، سيُعادُ تشغيلُهُ بكاملِ طاقتِهِ العامَ المقبلَ، بعدَ توقّفٍ دامَ سنواتٍ بسببِ الحربِ في سوريا.

الطريقُ يمتدُ من جنوبِ تركيا مرورًا بشمالِ سوريا وصولًا إلى الأردنِ والخليجِ، ويُتَوَقّعُ أنْ يتحولَ إلى شريانٍ تجاريٍّ رئيسيٍّ يعيدُ لسوريا موقعَها كممرٍّ بينَ آسيا وأوروبا.

وزيرُ التجارةِ التركيُّ عمر بولات أوضحَ أنَّ وزيرَيِ النقلِ في تركيا وسوريا وقّعا في حزيرانَ الماضي اتفاقيةً للنقلِ البريِّ تسمحُ بعبورِ الشاحناتِ مباشرةً دونَ تفريغٍ عندَ الحدودِ، متوقِعًا تشغيلَ الممرِ بكاملِ طاقتِهِ عامَ ألفيْنِ وستةٍ وعشرين.

ويأتي ذلكَ وسْطَ ازدهارِ التبادلِ التجاريِّ بينَ تركيا والأردنِ الذي تجاوزَ مليارًا وأربعَ مئةِ ألفِ دولارٍ هذا العام.

كما يجري العملُ على إحياءِ خطِ سكةِ حديدِ الحجازِ التاريخيِّ لربطِ دمشقَ بالمدينةِ المنورةِ بتمويلٍ تركيٍّ وتعاونٍ أردنيٍّ-سوريٍّ، بعدَ اجتماعٍ ثلاثيٍّ في عمّانَ خُصِّصَ لتطويرِ معبرَيْ نصيبِ-جابر وبابِ الهوى وتوحيدِ الرسومِ الجمركية.

ويرى مراقبونَ أنَّ المشروعَ يتجاوزُ البُعدَ الاقتصاديَّ ليجسِّدَ مرحلةً جديدةً منَ التكاملِ الإقليميِّ تربطُ الخليجَ بأوروبا عبرَ الأراضي السورية.