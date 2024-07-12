"التزام مشترك": 118 دولة توقع على تعزيز الدعم المالي والسياسي لـ"الأونروا"

وقعت 118 دولة، اليوم الجمعة، على التزام مشترك بدعم وتعزيز الدعم المالي والسياسي لوكالة الأمم المتحدة لدعم وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا). وقادت تعهد الالتزام المشترك كل من سلوفينيا، والأردن، والكويت، كما وقع جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ 15 على التعهد، خلال مؤتمر التعهدات للوكالة في نيويورك.

وفي السياق قال سفير السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في كلمته أمام المؤتمر: "الفلسطينيون ليسوا بشرا أقل شأناً. إنهم يستحقون نفس الحقوق، ونفس الاحترام، ونفس الاعتبار. وحياتهم ليست أقل قيمة أو أقل استحقاقاً للحماية". وأضاف: "نحن نقدر العمل الذي تقوم به منظومة الأمم المتحدة بقيادة الأمين العام في منطقة الشرق الأوسط، وفي هذا الصدد، نؤكد بشكل خاص على الدور الحيوي الذي تلعبه الوكالة وفقاً لتفويض الجمعية العامة لها، في توفير المساعدة المنقذة للحياة لأجيال من اللاجئين الفلسطينيين، من خلال توفير برامج التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية الأساسية والمساعدة الطارئة في الأرض الفلسطينية المحتلة، والأردن، ولبنان، وسوريا".