لماذا أطلق الاردن تحذيرا من تجنيد مواطنيه في الجيش الروسي؟

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنه يتم متابعة حادثة مقتل مواطنين أردنيين بعد تجنيدهما في الجيش الروسي في حرب أوكرانيا، وذلك وفقًا لبيان صادر عن الوزارة نشر على حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، فؤاد المجالي، أن الوزارة تتابع عن كثب ظاهرة تجنيد المواطنين الأردنيين من قبل جهات أجنبية، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الأردني والدولي.

وقال المجالي إن الوزارة تطلب من المواطنين الأردنيين الإبلاغ عن أي محاولة تجنيد من قبل الجيش الروسي، محذرًا من خطورة الانخراط في حروب أجنبية، وهو ما يُحظر بموجب القانون الأردني.

وأشار المجالي إلى أن الوزارة قد طلبت من السلطات الروسية وقف تجنيد الأردنيين وإلغاء أي تجنيد قد تم في السابق من قبل الجيش الروسي، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات المتاحة لوقف هذا التجنيد.

كما حذر المجالي من وجود جهات تعمل عبر الإنترنت لجذب الأردنيين للتجنيد، وأكد أن الوزارة تتابع هذه الجهات بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية لضمان ملاحقتها وتطبيق القانون بحقها.