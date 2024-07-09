لقطات جوية خاصة لـ i24NEWS: هكذا تبدو منطقة شمال إسرائيل المحترقة بعد تسعة أشهر من الحرب

تتعرض المنطقة الشمالية في إسرائيل الى قصف متواصل منذ شهور عديدة، حيث تسبب قصف صواريخ حزب الله بحرائق للكثير من الأحراش الطبيعية شمال إسرائيل.

تسببت الحرائق بأضرار بلغت قيمتها أكثر من 30 مليون شاقل للمحاصيل الزراعية والتي سجلت في شهر حزيران/يونيو 2024 وفقا لمعطيات صندوق تأمين الأضرار الطبيعية. للمقارنة، حجم الأضرار الحرارية على المحاصيل الزراعية بشهر حزيران/يونيو في عام 2023 بلغت ثلاثة ملايين شاقل، وفي عام 2022 بلغت 170 أف شاقل، وفي عام 2021 بلغت 160 ألف شاقل.

إضافة لذلك، أفيد أنه في ظل الحرائق العديدة التي اندلعت منذ بداية الحرب في المنطقة الشمالية، نتيجة القصف الصاروخي الكثيف، كشفت بيانات الإطفاء والإنقاذ أنه منذ السابع من أكتوبر وحتى قبل شهر احترق أكثر من 60 ألف دونم في المنطقة الشمالية، منها 45 ألف دونم تابعة لسلطة الطبيعة والحدائق و15 ألف دونم تابعة لصندوق كيرن كييمت.

تكشف لقطات ومشاهد طائرة مسيرة والتي التقطتها خصيصًا لـ i24NEWS حجم الأضرار الهائلة التي سببتها الحرائق في الجليل والجولان.