امرأة خصص لها دونالد ترامب دقيقتين ونصف من خطابه أمام الكنيست؟ من هي؟ وماذا قال؟

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، في خطابه التاريخي أمام الكنيست وعلى مدار دقيقتين ونصف، بالدكتورة وسيدة الأعمال ميريام أدلسون، وتطرق الى زوجها الراحل الملياردير شلدون أدلسون.

ترامب تطرق خلال خطابه الى قراره بالاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها خلال ولايته الأولى، قائلاً:"بعد سنوات من الوعود من رؤساء أمريكيين كُثر – تعلمون أنهم أحبّوا الوعود – مارسوا عليّ ضغطًا كبيرًا، لكنني لم أستسلم".

وأضاف ترامب:"كل رئيس على مدى عقود قال إنه سيفعل ذلك، لكن الفرق أنني أنا من نفّذت الوعد واعترفت رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلت السفارة الأمريكية إليها. أليس كذلك، ميريام؟ انظروا إلى ميريام، إنها تجلس هناك في الخلف... قومي، من فضلك".

ثم تابع مازحًا:"ميريام وشلدون كانا يأتيان إلى مكتبي دائمًا ويتصلان بي باستمرار. أعتقد أنهما زارا البيت الأبيض أكثر من أي شخص آخر. انظروا إليها تجلس هناك بكل براءة – لديها 60 مليارًا في البنك! وهي تحب إسرائيل... تحبها فعلًا".

وأضاف ترامب عن زوجها الراحل :"كان شيلدون رجلاً قوياً للغاية، لكنه كان صديقي، أحببته كثيرًا. كان يدعمني دومًا، وكان يتصل بي ويقول: ‘هل يمكنني أن أراك؟’ وكنت أقول له: ‘شيلدون، أنا رئيس الولايات المتحدة، الأمور لا تسير هكذا’ – ومع ذلك كان يأتي!"

وتطرق خلال حديثه الى تأثير الزوجين إدلسون في قراره الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، قائلا: "لقد كانا مسؤولين عن الكثير، بما في ذلك جعلي أفكر في مسألة الجولان – ربما أحد أهم القرارات التي اتخذت. قومي، من فضلك ميريام... إنها حقًا تحب هذا البلد. هي وزوجها كانا رائعين للغاية – ونحن نشتاق إليه كثيرًا."