الآلية الجديدة للتعاون الاستخباراتي بين إسرائيل، سوريا والولايات المتحدة

نشر أول: إسرائيل، سوريا والولايات المتحدة توصلوا اليوم (الثلاثاء) إلى اتفاق حول إقامة آلية للتعاون الاستخباراتي المشترك، والتي ستعمل من خلال غرفة اتصال مخصصة وتحت إشراف أمريكي. هدف الآلية هو تمكين التنسيق الفوري والمستمر في مشاركة المعلومات الاستخباراتية، تقليل التوترات العسكرية ومنع سوء الفهم بين الأطراف.

في ختام اللقاء الثلاثي تم الاتفاق أيضًا على فتح محادثات مباشرة بين إسرائيل وسوريا في مجالات مدنية، منها الطب والطاقة والزراعة. أشار مطلعون على التفاصيل إلى أن هذه خطوة أولية لاختبار التعاون المدني، بالتوازي مع المسار الأمني.

وفقاً لتفاصيل إضافية، سيتم تعزيز الآلية بشكل منتظم من قبل ممثلين إسرائيليين، سوريين وأمريكيين، حيث أن جزءاً من النشاط سيجري بشكل افتراضي. وسيكون الموقع الفعلي لغرفة الاتصال في دولة ثالثة، ليست إسرائيل أو سوريا، وذلك بهدف تمكين عمل مستمر ومحايد.

لأن الآلية ستعمل كمنصة لمعالجة فورية لأي خلاف، لإدارة الأزمات في الوقت الحقيقي، ولتعميق المشاركة الدبلوماسية بين الأطراف. الولايات المتحدة ستؤدي دور مراقب ووسيط، وستواكب تنفيذ التفاهمات على الأرض، كجزء من جهد أوسع لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

في وقت سابق اليوم، أفادت مصادر لقناة الحدث بأن الجولة الخامسة من المحادثات بين سوريا وإسرائيل في باريس قد انتهت.