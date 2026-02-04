انشقاق دبلوماسيين إيرانيين في أوروبا: هل يكشفان أسرار طهران بعد طلب اللجوء؟

أعلن موقع المعارضة "إيران إنترناشونال" عن انشقاق اثنين من كبار الدبلوماسيين الإيرانيين خلال الأسابيع الأخيرة، حيث قدما طلبات لجوء سياسي في سويسرا على خلفية الاحتجاجات الشعبية المتزايدة في إيران والقمع الحكومي المستمر.

أفاد التقرير أن غلام رضا دريكوند، الذي شغل منصب المسؤول عن العلاقات في السفارة الإيرانية بفيينا، انقطع عن طهران وانتقل إلى سويسرا. وسبق له العمل في السفارة الإيرانية في براغ بين 2011 و2014، ويعتبر من الدبلوماسيين البارزين المتوقع أن يتولوا مناصب عليا في المستقبل.

وأشار تقرير مدونة "إنتيلي تايمز" إلى أن دراخوند يمتلك معلومات حساسة عن نشاطات السفارة الإيرانية في فيينا بعد عام 2018، بما يشمل شبكات المخابرات الإيرانية، وتعاملاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأساليب الالتفاف على العقوبات الدولية، ما يجعل انشقاقه قضية ذات أبعاد أمنية وسياسية.

كما انشق الشهر الماضي علي رضا جيراني حكم اباد، الدبلوماسي البارز في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، وطلب اللجوء في سويسرا برفقة أسرته. وكان يشغل منصب نائب رئيس البعثة الإيرانية للأمم المتحدة، وشارك في تمثيل إيران في منتديات اقتصادية دولية متعددة.

وتأتي هذه الانشقاقات في وقت تشهد فيه إيران احتجاجات واسعة، ما يعكس تزايد الضغط على النظام، وقد يسلط الضوء على معلومات حساسة حول أنشطته الخارجية.