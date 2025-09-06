:وزير الخارجية الإيراني يستبعد شروط ما قبل الحرب في مفاوضات البرنامج النووي: "لن نعود إلى الوضع السابق"

قد يعجبك أيضًا -

قال وزير الخارجية الإيراني، اليوم السبت، إن بلاده ترفض استئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووي من حيث توقفت قبل الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مرافقها النووية والعسكرية في يونيو/حزيران المنصرم. وتابع في تصريح نقلته قناة "إيران إنترناشونال"، "كنّا جادين في مفاوضات رفع العقوبات، إذ أجرينا خمس جولات من المفاوضات وحددنا موعد الجولة السادسة، لكن قبل يومين من ذلك شنّت إسرائيل هجوماً عسكرياً انضمت إليه الولايات المتحدة".

وأضاف عراقجي "بعد هذه الحرب الظالمة، من الطبيعي أن تتغير طبيعة المفاوضات. لن نعود إلى طاولة المفاوضات كما كان الوضع قبل الحرب، فالظروف تغيرت، ولا يمكننا استئناف المفاوضات كما كانت عليه قبل الحرب". وشدد على ضرورة أن "تحترم الولايات المتحدة حقوق إيران ومصالحها"، مضيفاً: "بالطبع، لا ينبغي لأحد أن يتخلى عن واجباته بعد الآن".

وأضاف أنه "ليس من المتوقع أن تعود طهران إلى طاولة المفاوضات بالشروط السابقة"، موضحاً أن "المحادثات المقبلة ستكون بآليات وأبعاد جديدة، ونحن نعمل حالياً على وضع الخطط اللازمة لذلك".

في 13 يونيو/حزيران المنصرم، شنّت إسرائيل هجوماً واسع النطاق على أهداف إيرانية، شملت المواقع النووية وأنظمة الدفاع وقادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين. بعد 12 يوماً من القتال، تدخلت الولايات المتحدة لوقف العملية. وردّت إيران بإطلاق أكثر من 550 صاروخاً باليستياً على مناطق مدنية في إسرائيل، أغلبها تم اعتراضه، لكن الصواريخ التي وصلت أدت إلى أضرار في العديد من المناطق وقتلت 28 شخصاً.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الهجوم جاء بعد زيادة إيران مخزونها من اليورانيوم المُغََرَر إلى مستويات قريبة من مستوى الأسلحة النووية، وهو ما أكده تقرير للأمم المتحدة نُشر في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأوضح تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أن إيران كانت تمتلك حتى 13 يونيو/حزيران 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المُغََرَر بنسبة 60%، بزيادة 32.3 كيلوغراماً عن آخر تقرير للوكالة في مايو/أيار. وأشار التقرير إلى أن هذه البيانات "تستند إلى المعلومات التي قدمتها إيران، وأنشطة التحقق التي أجرتها الوكالة بين 17 مايو/أيار و12 يونيو/حزيران، بالإضافة إلى تقديرات استندت إلى عمليات المرافق السابقة".