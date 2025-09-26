على خلفية تزايد نشاط الجيش الإسرائيلي في غزة: منظمة أطباء بلا حدود تغادر غزة

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود (MSF)، اليوم الجمعة، أن "الهجوم العسكري يُعرّض موظفيها ومرضاها للخطر، مما أجبرها على تعليق خدماتها الطبية الحيوية في المنطقة"، وقال جاكوب غرانجر، منسق الطوارئ في المنظمة في غزة، في بيان: "ليس أمامنا خيار سوى تعليق عملياتنا، إذ تُحاصر القوات الإسرائيلية عياداتنا". وأضاف: "هذا آخر ما نتمناه، فالاحتياجات في مدينة غزة هائلة، والأشخاص الأكثر ضعفًا - الرضّع في رعاية حديثي الولادة، والمصابون بإصابات خطيرة وأمراض تُهدد حياتهم - غير قادرين على الحركة ومعرضون لخطر شديد".

وأكد البيان على أنه "على الرغم من أننا اضطررنا إلى تعليق أنشطتنا في مدينة غزة، فإننا نهدف إلى مواصلة دعم الخدمات الأساسية في مرافق وزارة الصحة، بما في ذلك مستشفيي الحلو والشفاء، طالما استمرت في العمل"،

وأفادت منظمة أطباء بلا حدود أنها أجرت أكثر من 3600 استشارة طبية، وعالجت أكثر من 1600 شخص يعانون من سوء التغذية خلال الأسبوع الماضي وحده. كما تُعالج المنظمة الإصابات الناتجة عن الصدمات والحروق، وتُعالج النساء الحوامل.