تقرير فلسطيني: الجيش الإسرائيلي يصل منزل منفذ الهجوم التفجيري في تل أبيب

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم (الخميس)، أن قوات من الجيش الإسرائيلي وصلت إلى منزل عائلة منفذ الهجوم التفجيري في تل أبيب في وقت سابق من هذا الأسبوع، جعفر سعيد محمد منى، في نابلس وأخبرت القوات العائلة أن جعفر هو المسلح الذي نفذ العملية.

بالإضافة إلى ذلك، نقلت الصحافة الفلسطينية عن إعلان أسرة مونة قائلة أنهم سيقيمون خيمة عزاء لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم. ذكرت الصحافة الفلسطينية أيضًا أن شقيق الإرهابي، المدان مونة، تم اعتقاله قبل يومين..

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وأعلنت حماس والجهاد الإسلامي مسؤوليتهما عن الهجوم التفجيري الذي نفذه منى في تل أبيب وأدى إلى إصابة رجل بجروح متوسطة. وكما أذكر، كان منفذ الهجوم في شاحنة على طريق اللد في تل أبيب وكان من الممكن أن يصل إلى الكنيس المجاور. وقال بيرتس عمار، رئيس شرطة تل أبيب، إنه في ذلك الوقت "كان هناك تجمع" في المكان وكان من الممكن أن يصاب العديد من الأشخاص. في أعقاب ذلك تم رفع مستوى التأهب في كل منطقة محيط تل أبيب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة زاكا تسفي حسيد، الذي وصل إلى مكان الحادث: "هذا حدث غير عادي للغاية في تل أبيب. إنه يذكرنا بالمشاهد الصعبة من التسعينيات، وبمجرد تلقي التقرير، وصلت فرق زاكا بسرعة إلى الموقع، وانقسموا إلى فرق انضمت إلى القوات الأمنية وساعدت في كل ما يلزم".

وأضاف: "انتشر مكان الحادث على مساحة مئات الأمتار، وفي اعقاب شدة الانفجار، قام المتطوعون بجمع إدله من الأشجار والأسطح المجاورة لمكان الانفجار، ونحن ماهرون في مساعدة رجال الأمن. وتعمل عناصرنا في مشاهد معقدة بطريقة دقيقة ومهنية دون الإضرار بالنتائج الموجودة في مكان الحادث".