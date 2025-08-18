مستشار خامنئي: "حرب أخرى مع إسرائيل، سيناريو محتمل"

قد يعجبك أيضًا -

حذر مستشار عسكري كبير للزعيم الأعلى في إيران، علي خامنئي،من أن حربًا أخرى مع إسرائيل أو مع الولايات المتحدة هي سيناريو محتمل، واعتبر أن وقف إطلاق النار الحالي ليس نهاية القتال وإنما مرحلة أخرى في الصراع، جاء هذا وفق ما أفادت وسائل إعلام في إيران مساء أمس (الأحد).

صرّح يحيى رحيم صفوي، وهو جنرال بارز في الحرس الثوري الإيراني، قائلاً: "لسنا في حالة وقف إطلاق نار، بل في مرحلة حرب. لم يُوقّع أي بروتوكول أو اتفاق أو لائحة بيننا وبين الولايات المتحدة أو إسرائيل". وأضاف: "قد تندلع حرب أخرى، ومن المحتمل ألا تحدث بعدها أي اشتباكات أخرى".

وأضاف صفوي أيضًا أن على إيران أن تسعى لتعزيز قوتها، سواء على الصعيد الإقليمي أو في الساحة الدولية. وقال: "الأمريكيون والصهاينة يدّعون أنهم يحققون السلام بالقوة؛ لذلك يجب أيضًا على إيران أن تصبح أقوى - لأنه في نظام الطبيعة يُداس الضعفاء".

من ناحية أخرى، أفادت وكالة "رويترز" يوم الخميس الماضي أن القيادة السياسية في إيران تعتبر المحادثات مع الولايات المتحدة الخيار الوحيد لمنع تصعيد إضافي وتهديد وجودي للدولة. وأوضحوا أن "المرشد الأعلى علي خامنئي والقيادة الدينية في البلاد توصلوا إلى إجماع بشأن استئناف المفاوضات حول الملف النووي، ويمنحونها أهمية حاسمة للحفاظ على الجمهورية الإسلامية".