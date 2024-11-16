الرئيس الإسرائيلي يلغي مشاركته في مؤتمر "كوب 29" بأذربيجان لأسباب أمنية

أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي ، اليوم السبت، أن"يتسحاق هرتسوغ لن يحضر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP29) الذي يعقد في باكو بأذربيجان حتى 22 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي هذا القرار بعد تقييم الوضع الأمني. وفي سياق تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة مع الصراع الدائر في غزة وتبادل إطلاق النار على الحدود الشمالية مع حزب الله، رأت الرئاسة الإسرائيلية أنه من الأفضل إلغاء هذه الرحلة الدبلوماسية.

ويوضح هذا الإلغاء تأثير الوضع الأمني ​​الحالي على مشاركة إسرائيل في الأحداث الدولية، حتى تلك المخصصة للقضايا العالمية مثل تغير المناخ.