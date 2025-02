ترامب للعاهل الأردني: " أعتقد أن الاردن ومصر ستسمحان للغزيين بالهجرة اليهم"

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض مساء اليوم (الثلاثاء). ومن بين أمور أخرى، ناقش الاثنان رؤية ترامب لقطاع غزة ووقف إطلاق النار. وقال الرئيس الأمريكي إنه لا يعتقد أن حماس ستطلق سراح جميع المختطفين بحلول يوم السبت، وكرر ما قاله بالأمس عندما هدد: "إذا لم تنفذ حماس دورها في الاتفاق، فسيكون هناك جحيم في غزة".

وقال ترامب إنه يعتقد أن الأردن ومصر ستستمعان إليه وتسمحان لسكان غزة بالهجرة إلى أراضيهما، "نحن نتبرع لهم بالكثير من المال". لكنه قال إنه لن يهددهم بالقيام بذلك. وأضاف ملك الأردن أنه يعتقد أن هناك طريقة لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة، وأنه سيدعم ترامب لتحقيق هذه الأهداف. وقال أيضًا إن بلاده ستستقبل 2000 طفل مريض من غزة، و"علينا أن نتذكر كيف سنجعل الأمر ينجح بما يخدم مصلحة الجميع".

