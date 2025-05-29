تقرير: قد يتم توقيع الاتفاق النووي في المحادثات المقبلة

قال مصدر مطلع على التفاصيل لشبكة CNN صباح اليوم الخميس، إن الاتفاق النووي قد يتم توقيعه في وقت مبكر من الجولة المقبلة من المحادثات، والتي من المرجح أن تتم في الشرق الأوسط.

وذكرت تقارير عربية أن مصادر إيرانية رسمية زعمت أن إيران قد توقف تخصيب اليورانيوم لمدة عام إذا أفرجت الولايات المتحدة الأموال الإيرانية المجمدة واعترفت بحق إيران في تخصيب اليورانيوم للاحتياجات المدنية، كجزء من "اتفاق سياسي" يهدف إلى التوصل إلى اتفاق نووي شامل.

يتناقض هذا مع ادعاءٍ منشورٍ آخر، مفاده أن طهران، كجزءٍ من هذا الاتفاق، ستتوقف عن إرسال بعضٍ من مخزونها عالي التخصيب إلى الخارج، أو تُحوّله إلى قضبان وقود نووي للاستخدامات المدنية. وزعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن "تخصيب اليورانيوم مبدأٌ لن نتنازل عنه".