سقوط مفاجئ لمقاتلات أمريكية في الكويت.. ماذا حدث؟

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن عدة طائرات مقاتلة أمريكية تحطمت داخل أراضي الدولة، مؤكدة أن جميع أفراد الطواقم نجوا من الحادث وتم نقلهم لتلقي العلاج الطبي، وهم في حالة مستقرة.

وأوضح متحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث، مشيرًا إلى وجود تنسيق مباشر مع الجانب الأمريكي للوقوف على أسباب التحطم وتفاصيله.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن نوع الطائرات أو موقع الحادث بدقة، فيما تستمر المتابعة الرسمية لمعرفة ظروف الواقعة والإجراءات اللاحقة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم تم تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر طائرة مقاتلة من مصدر غير معروف تتحطم في الكويت. ووفقًا للتقارير، فإن الطيار نجا "وتم إنقاذه وهو على قيد الحياة". وتفيد التقارير أن الأمر يتعلق بطيار لطائرة من نوع F15، وبحسب تقارير أولية فقد تعرض لـ"نيران خفيفة". ولاحقًا تبين أن نفس الطيار قذف بنفسه من الطائرة ووصل إلى الأرض بواسطة مظلة.

تحطمت الطائرة على بعد حوالي 10 كيلومترات (6.2 أميال) فقط من قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت. الطائرة المقاتلة المزوّدة بمحركين تتوافق مع طائرات F-15E أو F/A-18، وذلك وفقاً للتقرير.