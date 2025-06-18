خامنئي يهدد: "إيران لن تستسلم أبدًا، إذا هاجمت الولايات المتحدة - ستكون هناك عواقب وخيمة"

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واصل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، تهديد إسرائيل يوم الأربعاء، في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، والمستمرة على مدار الساعة منذ الجمعة الماضية.

وأوضح خامنئي أن بلاده "لن تغفر لإسرائيل انتهاكها مجالها الجوي، ولن تنسى دماء الشهداء. لقد ارتكبت إسرائيل خطأً فادحًا وستُعاقب على أفعالها". وأضاف أن "قواتنا المسلحة مستعدة للدفاع عن الوطن، وتحظى بدعم المسؤولين والشعب بأكمله".

وأضاف خامنئي أن "إيران لن تقبل فرض السلام أو الحرب عليها". وخاطب الولايات المتحدة قائلاً: "عليهم أن يعلموا أن إيران لن تستسلم، وأن أي هجوم أمريكي سيؤدي إلى عواقب وخيمة لا رجعة فيها". وفي إشارة إلى تهديدات ترامب، قال: "كل من يعرف تاريخ إيران يعلم أن الإيرانيين لا يستجيبون جيدًا للغة التهديدات".

في غضون ذلك، حذّرت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة من " تقديم مساعدة عسكرية مباشرة لإسرائيل، حتى التفكير في ذلك". فالمساعدة العسكرية الأمريكية المباشرة لإسرائيل قد تُزعزع استقرار الشرق الأوسط بشكل جذري.

ووفقًا لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، فإن روسيا على تواصل مع كلا الجانبين، إيران وإسرائيل..