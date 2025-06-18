خامنئي يهدد: "إيران لن تستسلم أبدًا، إذا هاجمت الولايات المتحدة - ستكون هناك عواقب وخيمة"

المرشد الأعلى يواصل تهديد إسرائيل والولايات المتحدة، على خلفية الحرب • "لن نغفر لإسرائيل أبدًا - قواتنا المسلحة مستعدة للدفاع عن الوطن ويدعمونهم المسؤولين والشعب بأكمله".

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
 ■ 
علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران
علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيرانKHAMENEI.IR / AFP

قد يعجبك أيضًا -

واصل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، تهديد إسرائيل يوم الأربعاء، في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، والمستمرة على مدار الساعة منذ الجمعة الماضية.

Video poster
المرشد الإيراني: إسرائيل ارتكبت خطأ فادحا وستلقى جراء عملها وعلى واشنطن أن تعلم أننا لن نستسلم

وأوضح خامنئي أن بلاده "لن تغفر لإسرائيل انتهاكها مجالها الجوي، ولن تنسى دماء الشهداء. لقد ارتكبت إسرائيل خطأً فادحًا وستُعاقب على أفعالها". وأضاف أن "قواتنا المسلحة مستعدة للدفاع عن الوطن، وتحظى بدعم المسؤولين والشعب بأكمله".

وأضاف خامنئي أن "إيران لن تقبل فرض السلام أو الحرب عليها". وخاطب الولايات المتحدة قائلاً: "عليهم أن يعلموا أن إيران لن تستسلم، وأن أي هجوم أمريكي سيؤدي إلى عواقب وخيمة لا رجعة فيها". وفي إشارة إلى تهديدات ترامب، قال: "كل من يعرف تاريخ إيران يعلم أن الإيرانيين لا يستجيبون جيدًا للغة التهديدات".

في غضون ذلك، حذّرت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة من " تقديم مساعدة عسكرية مباشرة لإسرائيل، حتى التفكير في ذلك". فالمساعدة العسكرية الأمريكية المباشرة لإسرائيل قد تُزعزع استقرار الشرق الأوسط بشكل جذري.

ووفقًا لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، فإن روسيا على تواصل مع كلا الجانبين، إيران وإسرائيل..

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات