الخطاب التهديدي للحوثيين ضد السعودية يتصاعد: إلى أي سيناريوهات محتملة سيقود؟

تزايدت التهديدات من جماعة الحوثيين باستئناف العمليات العسكرية ضد السعودية، وسط تصعيد واضح في الخطاب الإعلامي للجماعة. وأكد تقرير نشرته صحيفة "العربي الجديد" أن الحوثيين يواصلون التحريض ضد الرياض، متهمين إياها بخرق اتفاقات الهدنة السابقة والتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل ضدهم.

وتحدث التقرير عن أن جماعة الحوثيين، ومن خلال قادتها العسكريين والإعلاميين، بدأت في نشر رسائل تحذير واضحة إلى السعودية، مشيرة إلى أن الرياض لم تلتزم بتنفيذ التزاماتها في إطار الهدنة التي تم التوصل إليها في 2022. في هذا السياق، أكدت الجماعة أنها رصدت محاولات من قبل الجانب السعودي للتأثير على العمليات العسكرية في اليمن، بما في ذلك دعم إسرائيل في عملياتها ضد الحوثيين.

وأشار التقرير إلى أن قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين تواصل بث تقارير يومية حول إصابات في صفوف المدنيين في القرى الحدودية جراء القصف المدفعي السعودي، وهو ما اعتبرته الجماعة بمثابة خرق للهدنة، التي كانت تهدف إلى وقف العمليات العسكرية وتخفيف التصعيد في المنطقة.

اتهامات الحوثيين للرياض

في تقريره، نقل "العربي الجديد" تصريحات القيادي العسكري في جماعة الحوثيين، العميد مجيب شمسان، الذي أكد أن الحوثيين لن يقبلوا "بحالة اللا حرب واللا سلم"، مشيراً إلى أن السعودية تنصلت من العديد من الاتفاقات السابقة وواصلت دعم التحالفات التي تستهدف جماعته. وقال شمسان: "في حين كانت أولوياتنا دعم المقاومة الفلسطينية في غزة، كان الجانب السعودي يواصل دعم العدو الإسرائيلي عبر مساعدات لوجستية واستخباراتية."

كما اتهمت الجماعة السعودية بتوفير الدعم لحربها في اليمن، بما في ذلك من خلال تسهيل عمل غرف عمليات مشتركة بين الاستخبارات السعودية والأميركية والموساد الإسرائيلي. وكان الحوثيون قد أعلنوا في وقت سابق أنهم تمكنوا من القبض على خلايا تجسس لصالح هذه الأطراف، معتبرين ذلك دليلاً على التورط المباشر للسعودية في العدوان على اليمن.

السيناريوهات المستقبلية

وفقًا للتقرير، فإن الوضع الحالي ينذر بتصعيد محتمل في الفترة القادمة. وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يكون هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة في المرحلة المقبلة:

1. تصعيد محدود: حيث قد تتبادل الأطراف ضربات جوية وبحرية محدودة، دون أن تصل الأمور إلى حرب شاملة.

2. استمرار الوضع الراهن: وهو السيناريو الذي قد يتضمن استمرار التهديدات الإعلامية والمواجهة الكلامية دون أن تتحول إلى مواجهات عسكرية فعلية.

3. حرب واسعة النطاق: وهو الخيار الأقل احتمالاً في الوقت الراهن، ولكنه يظل قائماً في حال لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية أو إذا تصاعدت المواجهات العسكرية.

وفي الختام، أكد التقرير أن الحوثيين في الوقت الحالي لا يرغبون في تصعيد شامل، ولكنهم مستعدون لتحمل الخسائر إذا اقتضت الضرورة. وتبقى الأوضاع على الأرض مرهونة بالمواقف السياسية والالتزامات التي قد تقدم عليها الأطراف المعنية في الفترة المقبلة.