الديوان الملكي السعودي يصدر بيانا عن الحالة الصحية للعاهل السعودي بعد خروجه من المستشفى

أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا يوضح فيه الحالة الصحية للملك سلمان بن عبد العزيز بعد ساعات من إعلان دخوله المستشفى في جدة لإجراء "فحوصات روتينية طبية".

وذكر البيان أن العاهل السعودي البالغ من العمر 88 عاما "غادر اليوم الأربعاء مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة بعد أن استكمل الفحوصات الروتينية"، ونشر الإعلام الرسمي الثلاثاء مقاطع فيديو للعاهل السعودي خلال حضوره الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

ويشار إلى أنه من النادر أن تنشر المملكة بيانات تتعلق بالحالة الصحية للملك سلمان، ويشار الى أنه مكث في أيار/مايو 2022 أسبوعا في المستشفى في جدة بعد خضوعه لإجراءات طبية من ضمنها إجراء منظار للقولون "وكانت النتيجة سليمة" وفقا لما أعلنه الديوان الملكي.

ودخل الملك سلمان الى المستشفى في الرياض في آذار/مارس 2022، لإجراء "فحوصات طبية" و"تغيير بطارية منظم ضربات القلب. كذلك خضع في تموز/يوليو 2020 لعملية استئصال المرارة.