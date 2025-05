هل سيعلن عن استثمارات بترليونات؟ || ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يستقبل الرئيس ترامب في ثاني زيارة له للمملكة

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية صباح اليوم (الثلاثاء) في بداية زيارته الرسمية إلى الشرق الأوسط. وكان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعد أن تجنب الوصول إلى المطار خلال زيارة الرئيس السابق جو بايدن. ومن المتوقع أن يقوم في وقت لاحق اليوم بزيارة رسمية إلى ديوان الملك سلمان، ويلتقي لاحقا بمنتدى الاستثمار السعودي الأميركي.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة رويترز أن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة عن استثمارات محتملة بالتريليونات. وذكرت تقارير أيضا أن السعودية تعهدت بالفعل في يناير/كانون الثاني باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة، لكن ترامب قال إنه سيسعى إلى زيادة المبلغ إلى تريليون دولار.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت وكالة رويترز أنه من المتوقع أن يعرض ترامب على السعودية خلال زيارته للرياض حزمة أسلحة بقيمة تزيد على 100 مليار دولار، قد تشمل مجموعة متنوعة من الأسلحة المتقدمة، بما في ذلك طائرات النقل سي-130. وبحسب المصادر التي استشهد بها التقرير، فمن المتوقع أن تمتنع الدول بشكل كامل عن مناقشة قضية التطبيع مع إسرائيل.

