"أسباب أمنية": لماذا أُلغيت مئات الحجوزات لإسرائيليين في إيلات؟

تلقى مئات الإسرائيليين منذ مساء أمس (الثلاثاء) رسائل حول إلغاء العطل التي حجزوها في إيلات بسبب أسباب أمنية، وذلك من الوقت القريب وحتى شهر نوفمبر - بما يشمل أيضاً فترة العطلة الصيفية.

في الوقت الذي لا يعمل فيه مطار بن غوريون بشكل منتظم والروتين اليومي لا يسمح بالتخطيط لعطلات طويلة الأمد في الخارج، يعتمد العديد من الإسرائيليين على إيلات كمكان لإمضاء عطلتهم الصيفية.

مصدر في سلسلة الفنادق التي ألغت عطلات الإسرائيليين قال في حديث لقناة i24NEWS إن جميع الغرف في هذه الفنادق حُجزت لصالح إقامة جنود الجيش الأمريكي، حيث يوجد العديد منهم حالياً في منطقة إيلات لأغراض نشاط عملياتي.

الأمر المذكور أدى إلى إلغاء عطلات مئات الإسرائيليين الذين كانوا يخططون لقضاء الصيف القادم في إيلات، وهم الآن مضطرون لإيجاد حل آخر.