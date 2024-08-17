لبنان: انقطاع التيار الكهربائي عن مرافق أساسية منها المطار والمرفأ ومضخات مياه

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، اليوم السبت، عن انقطاع الكهرباء عن جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية في البلاد بينها المطار، المرفأ، ومضخات مياه، بعد خروج آخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهراني عن الخدمة، بسبب نفاد الوقود، فيما قال مدير مطار بيروت"نؤمن الكهرباء عبر مولدات ونأمل ألا تطول الأزمة"

وأوضحت المؤسسة أنها "ستقوم مجدداً بإعادة تشغيل المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسرياً، بما يتجانس مع الخزين الذي سيتوفر لديها بعد تأمين مادة الغاز أويل لصالحها، ليتم من ثم إعادة التيار الكهربائي والتغذية تدريجياً إلى ما كانت عليها".

ونقلت وسائل علام لبنانية، عن مؤسسة كهرباء لبنان، بيانها، أنه «إلحاقاً ببياني المؤسسة تاريخ 07/08/2024 وتاريخ 27/07/2024، ولحين تبيان ما ستؤول إليه الأمور في ما خص مساعي الجهات المعنية لمعالجة مسألة تزويد مادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، أكان من خلال اتفاقية المبادلة العراقية أو غيرها من المصادر، وبعد استنفاد الإجراءات الاحترازية الممكن اتخاذها من مؤسسة كهرباء لبنان من أجل إطالة فترة إنتاج الطاقة بأقصى حدودها الدنيا الممكنة، في ظل الظروف الحالية المختلفة، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنه قد تم خروج قسرياً ظهر اليوم، آخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهراني متبقية على الشبكة الكهربائية عن الخدمة بالكامل، وذلك جراء نفاد خزين المعمل من مادة الغاز أويل بالكامل، ما أدى بنتيجته إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كلياً على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، سجون..".