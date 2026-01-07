منظومات ذاتية التشغيل وقدرات هجومية: الكشف عن اختراقات تقنية لحماية الحدود الإسرائيلية

أعلنت الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، مساء الثلاثاء، عن استكمال سلسلة عروض وتجارب ناجحة لما وصفته بـ“حل منظومي مبتكر لحماية حدود دولة إسرائيل”، تم تقديمه إلى المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي الإسرائيلي.

وأفادت الشركة في بيان رسمي أن الحل طُوّر وفق احتياجات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ويهدف إلى توفير استجابة عملياتية في حالات الروتين والطوارئ على امتداد جميع حدود الدولة، مع قدرات هجومية فعالة ضد تهديدات برية وجوية وبحرية.

وبحسب البيان، يستند الحل المنظومي إلى تقنيات متقدمة لجمع المعلومات الاستخبارية من خلال مجموعة واسعة من المستشعرات والمنصات، تتيح تكوين صورة استخبارية موحدة، إلى جانب انتشار وسائل قتالية جاهزة في مناطق الحدود وتشغيلها بشكل مستقل وسريع. وأكدت الشركة أن تقليص زمن الاستجابة بين كشف التهديد وتحيده قد أُثبت ميدانيًا، بدءًا من مراحل جمع وتحليل المعلومات وصولًا إلى تنفيذ الضربات وإغلاق دائرة العمل العملياتية، وذلك عبر ربط جميع أنظمة الشركة من الفضاء وصولًا إلى الوسائط البرية ذاتية التشغيل.

وأوضحت IAI أن إدارة القدرات الاستخبارية والهجومية تمت عبر نظام مهمة مركزي، يقوم بمعالجة البيانات وربط الأنظمة المختلفة في الزمن الحقيقي، باستخدام تقنيات متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي حتى إغلاق دائرة العمليات بالكامل.

ومن بين التقنيات التي شاركت في العروض، عرضت الشركة حلًا لحماية الحدود يعتمد على تشغيل منظومات ذاتية في ساحة المعركة، مع بقاء العامل البشري في موقع تحكم وإشراف عن بُعد. ووصفت IAI هذا الحل بأنه يشكل نقلة نوعية في دمج القدرات الجوية والبرية الذاتية لتنفيذ مهام متعددة، باستخدام عدد محدود من المشغّلين وتحت نظام قيادة وتحكم مركزي.

قدرات جديدة إضافية تم دمجها في العروض التوضيحية:

• طائرة بدون طيار لجمع المعلومات الاستخبارية (ELM-2058) تقوم بتتبع في جميع ظروف الطقس والرؤية، من خلال رادار SAR مصغَّر بتكنولوجيا متقدمة.

• APUS 60: طائرة بدون طيار تقلع وتهبط عموديًا، تمتلك قدرة على جمع المعلومات الاستخباراتية والاستطلاع، ومزودة بحاضنة سلاح تُستخدم للإغلاق السريع للدائرة العملياتية.

• بلو سكاي ووردن: طائرة خفيفة لحماية الحدود، تُطوّر بالتعاون مع شركة L3 هاريس.

في إطار العروض، شكّل مجموعة واسعة ومتقدمة من الأنظمة الكهروضوئية، الرادارات، المركبات الذاتية، الطائرات المسيّرة والطائرات بدون طيار من إنتاج الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، جزءًا من الحل النظامي، مع إثبات فعاليتها في مواجهة مجموعة التهديدات التي تم عرضها في الميدان.

وقال المدير العام للصناعات الجوية الإسرائيلية، بوعاز ليفي، إن “طبيعة الحدود والتضاريس في إسرائيل من الأكثر تعقيدًا في العالم، ما يتطلب تحييد التهديدات بسرعة وبأبعد مسافة ممكنة عن أراضي الدولة”، مشيرًا إلى أن الحل المعروض “ذاتي، مبتكر، عالي البقاء، وقادر على توفير حماية شاملة لمختلف التهديدات مع الحفاظ على سلامة القوات العاملة في الميدان”.

وأكدت IAI أن هذه العروض قُدمت إلى المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي، وتشمل أنظمة وتقنيات جديدة أثبتت فعاليتها وفق المتطلبات العملياتية، مشددة على أنها أول شركة دفاعية تعرض حلًا شاملًا ومتكاملًا لحماية حدود الدولة.