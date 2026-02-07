ويتكوف من حاملة الطائرات لينكولن: "الجميع يؤيد رسالة ترامب الداعية إلى السلام من خلال القوة"

وسط التوتر مع إيران، التقط المبعوثان الأمريكيان الخاصان، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صورًا على متن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" المتمركزة في بحر العرب بالقرب من إيران اثناء زيارتهما لحاملة الطائرات، اليوم السبت. وقال ويتكوف إن "الجميع يؤيد رسالة ترامب الداعية إلى السلام من خلال القوة، مشيرا إلى أنه استمع للجندي الذي أسقط مسيرة إيرانية."، وأكد على أن "أميركا تدافع عن مصالحها، وتردع خصومها وتظهر للعالم مدى جاهزية أميركا وعزيمتها، وعلى أهبة الاستعداد كل يوم". وذكر ويتكوف، في منشور على منصة "إكس"، أن الزيارة شملت "مجموعة القتال" التابعة للحاملة والجناح الجوي رقم 9 "الذين يحمون أمننا ويجسدون رسالة الرئيس ترمب القائمة على السلام من موقع القوة".

وأضاف أنهم اطلعوا على عمليات طيران حية، وتحدثوا مع "الطيار الأميركي الذي أسقط طائرة مسيّرة إيرانية اقتربت من الحاملة في وقت سابق دون نوايا واضحة".وتابع "فخور بالوقوف إلى جانب الرجال والنساء الذين يدافعون عن مصالحنا، ويردعون خصومنا، ويُظهرون للعالم معنى الجاهزية والعزم الأميركي، ساهرين على الحراسة كل يوم".

وقد زار الاثنان، اللذان قادا الولايات المتحدة في المحادثات النووية غير المباشرة مع إيران، أمس الجمعة، حاملة الطائرات بدعوة من قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر.، وكانت حاملة الطائرات قد وصلت إلى المنطقة الأسبوع المنصرم ضمن أسطول أمريكي وسط تصاعد التوترات مع النظام الإيراني. وهي متمركزة في بحر العرب.

جاءت الزيارة بعد ساعات من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المحادثات سارت على نحو جيد، "لكنني أعتقد أن إيران تبدو راغبة بشدة في إبرام اتفاق، وهذا ما ينبغي أن يكون. في المرة السابقة، ربما قرروا عدم القيام بذلك، لكنني أعتقد أن رأيهم قد تغير. سنرى ما سيكون عليه الاتفاق. سيكون مختلفًا عن المرة السابقة. ولدينا أسطول ضخم. لدينا أسطول كبير يتجه نحو ذلك الاتجاه. سيصل قريبًا. لذا سنرى كيف ستسير الأمور."

وفي الأثناء أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، عن أمله في استئناف سريع للمفاوضات مع الولايات المتحدة، محذرا في الوقت نفسه من أنّ بلاده مستعدة لضرب القواعد الأميركية في المنطقة في حال تعرضها لهجوم أميركي.