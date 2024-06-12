جندي إسرائيلي بزيّ مدنيّ يطلق النار على مقدسي في البلدة القديمة بذريعة محاولته اختطاف سلاحه

أصيب رجل يبلغ من العمر 37 عاما بجروح خطيرة اليوم (الأربعاء) وأصيب اثنان آخران بجروح طفيفة بعد أن أطلق جندي النار عليه أثناء إجازته في البلدة القديمة في القدس.

وادعى الجندي الذي أطلق النار أنه فعل ذلك مضطرا بعد تعرضه لمحاولة سرقة سلاحه. وتقوم الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث، كما يتم فحص ادعاء الجندي، بالإضافة إلى الاشتباه في وقوع حادث عنيف قبل إطلاق النار.