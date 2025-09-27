"إيران تبحث عن عملاء": المكالمات المقلقة التي تلقاها العديد من الإسرائيليين

تلقى العديد من الإسرائيليين هذا الصباح (السبت) مكالمة هاتفية مثيرة للتوتر وغريبة نوعًا ما، بالعبرية الركيكة، تضمنت رسائل تهديد - إلى جانب محاولات تخويف وتجنيد. أولئك الذين ردوا على المكالمة - التي وردت من رقم يبدأ بالمقدمة 03 - سمعوا تسجيلًا يقول فيه: "الاستخبارات الإيرانية تبحث عن عملاء معتمدين. راتب تنافسي، أمان شامل. اعثروا علينا على تلغرام وعلى الإنترنت".

في هيئة السايبر الوطنية أشاروا إلى هذه المكالمات، وذكروا أنها محاولة تخويف فقط ولا تضر بجهاز الهاتف. وأضافوا أن الموضوع قيد الفحص والمعالجة من قبل الهيئة مع الجهات ذات الصلة، وأنه تم بالفعل حجب بعض المكالمات.

بالإضافة إلى ذلك، أشاروا إلى أن المكالمات المذكورة تأتي من أرقام تبدأ بالأرقام 03-6817*** أو 03-3067***.

بالتوازي، نشروا عدة توصيات للجمهور:

١. عدم الرد على المكالمة.

2. إذا أجبتم - اقطعوا الاتصال فورًا ولا تضغطوا على أي رقم خلاله.

٣. إذا أجبتم، اعلموا أن الرد على المكالمة لا يسبب ضرراً للهاتف.