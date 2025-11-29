الخارجية السورية:"ملتزمون باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، وإسرائيل تريد تقويض الاستقرار في المنطقة"

شدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم السبت، على أن"الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تسعى من خلالها إلى تقويض الاستقرار وتهديد أي مسار سياسي في المنطقة"، وأكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الدنماركي لارس راسموسن، على" التزام سوريا باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 مع إسرائيل، وأن بلاده لن تنجرّ نحو صراعات أوسع".

ونقل التلفزيون السوري عن راسموسن تأكيده ضرورة إحلال الأمن في سوريا ودعم الدنمارك لخطة تعافي الدولة السورية لتتمكن من استقبال العائدين إلى بلادهم. وأضاف راسموسن أن الدنمارك بها نحو مليوني سوري يرغبون في العودة إلى بلادهم، وهو ما تبحثه حكومته مع الحكومة السورية، كما ترغب بعض الشركات الدنماركية في العمل في سوريا.

وكان وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، قد قال، أمس الجمعة، إن "سوريا ليست في موقع يسمح لها بالذهاب إلى ما تريده إسرائيل من خلال استفزازاتها، مؤكداً أن إسرائيل تحاول استفزاز بلاده عبر التوغلات العسكرية".