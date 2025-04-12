سوريا: الحكومة تبحث مع قائد (قسد) خفض التصعيد ووقف الأعمال القتالية بين الجانبين

بحث قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، اليوم السبت، مع وفد من الحكومة السورية إتمام بنود اتفاق دمج المؤسسات واستمرار خفض التصعيد ووقف الأعمال القتالية بين الجانبين، وقالت(قسد) في بيان إن "الجانبين ناقشا أيضاً تحييد سد تشرين من الهجمات العسكرية، وتشكيل لجنة لمناقشة عودة المهجَّرين قسراً من كل المناطق السورية".

وذكر البيان أنه تم خلال اللقاء إعلان أسماء أعضاء اللجنة التي ستتولى تمثيل مناطق شمال وشرق سوريا في الحوار مع حكومة دمشق، والتي ستبدأ أعمالها خلال فترة قصيرة.

كانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قد أفادت، في وقت سابق اليوم، بـ"بدء دخول الجيش وقوى الأمن العام إلى منطقة سد تشرين بريف حلب الشرقي لفرض الأمن والاستقرار بالمنطقة، تنفيذاً للاتفاق المبرم بين الإدارة السورية و’قسد؟’