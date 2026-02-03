أبو الغيط يوضح سبب ظهور اسمه بوثائق المجرم الجنسي جيفري إبستين

نفى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أي لقاء أو علاقة بالملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين، مؤكداً أن اسمه ظهر فقط ضمن قائمة مدعوين لمنتدى دبلوماسي في الإمارات عام 2010، لكنه لم يحضره.

وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، إنه تواصل هاتفياً مع أبو الغيط للتأكد من صحة ما تم تداوله بعد ظهور اسمه ضمن وثائق وزارة العدل الأمريكية المتعلقة بقضية إبستين.

وأوضح أبو الغيط أن إبستين حصل على قائمة المدعوين الرسمية وأعاد توزيعها على معارفه، في محاولة لإظهار علاقات ونفوذ مع مسؤولين عرب ودوليين، مشدداً على أنه لم يلتقِ به أو يجتمع معه.

وأكد موسى أن المعلومات المتداولة حالياً غير دقيقة، وأن الحديث يقتصر على قائمة الدعوات، وليس علاقة شخصية أو لقاء مباشر.