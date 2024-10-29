بايع داعش وخطط لهجوم: لائحة اتهام بحق شاب 19 عاما من أم الفحم شمال إسرائيل

تقديم لائحة اتهام ضد عبد الرحمن محمد ابراهيم محاجنة من ام الفحم • تم اعتقاله بداية شهر تشرين الاول وبتفتيش منزله عثر على وثائق تتعلق بتحضير متفجرات ووصية يتمنى فيها الموت كشهيد

i24NEWS
i24NEWS
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متظاهرون يرددون شعارات مؤيدة لتنظيم الدولة الإسلامية في الموصل بالعراق أثناء سيطرة التنظيم على المدينة
متظاهرون يرددون شعارات مؤيدة لتنظيم الدولة الإسلامية في الموصل بالعراق أثناء سيطرة التنظيم على المدينةAP Photo / File

قدمت اليوم لائحة اتهام  ضد الشاب عبد الرحمن محمد إبراهيم محاجنة البالغ من العمر 19 عاماً من أم الفحم، ووفقا لبيان الشرطة فإن الشاب كان ينوي تنفيذ عملية باسم تنظيم داعش. وتم اعتقاله في عملية مشتركة قام بها الشاباك والشرطة في بداية شهر أكتوبر/تشرين أول.

police spokeman
الأوشحة التي عثر عليها لدى الشاب الذي بايع داعش وخطط لهجومpolice spokeman

وتبين خلال التحقيق معه أن عبد الرحمن بايع تنظيم الدولة الإسلامية. وبعد تفتيش منزله، عثر على وثائق تتعلق بإنتاج المتفجرات والعبوات الناسفة، بالإضافة إلى وصية أعدها قبل نحو عام يتمنى فيها الموت شهيد وتوديع عائلته. 

police spokeman
الأوشحة التي عثر عليها مع الشاب الذي بايع داعش وخطط لهجومpolice spokeman

وقال مسؤول كبير في الشاباك: "تنضم هذه القضية إلى سلسلة الاعتقالات التي تمت ضد مواطنين إسرائيليين خططوا لتنفيذ أنشطة عدائية في إسرائيل. إن الاتجاه الذي يتورط فيه مواطنون إسرائيليون في العمليات المسلحة والتجسس خطير للغاية وسيتخذ النظام الأمني إجراءات صارمة ضد المتورطين".

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