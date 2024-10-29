بايع داعش وخطط لهجوم: لائحة اتهام بحق شاب 19 عاما من أم الفحم شمال إسرائيل

قدمت اليوم لائحة اتهام ضد الشاب عبد الرحمن محمد إبراهيم محاجنة البالغ من العمر 19 عاماً من أم الفحم، ووفقا لبيان الشرطة فإن الشاب كان ينوي تنفيذ عملية باسم تنظيم داعش. وتم اعتقاله في عملية مشتركة قام بها الشاباك والشرطة في بداية شهر أكتوبر/تشرين أول.

police spokeman

وتبين خلال التحقيق معه أن عبد الرحمن بايع تنظيم الدولة الإسلامية. وبعد تفتيش منزله، عثر على وثائق تتعلق بإنتاج المتفجرات والعبوات الناسفة، بالإضافة إلى وصية أعدها قبل نحو عام يتمنى فيها الموت شهيد وتوديع عائلته.

police spokeman

وقال مسؤول كبير في الشاباك: "تنضم هذه القضية إلى سلسلة الاعتقالات التي تمت ضد مواطنين إسرائيليين خططوا لتنفيذ أنشطة عدائية في إسرائيل. إن الاتجاه الذي يتورط فيه مواطنون إسرائيليون في العمليات المسلحة والتجسس خطير للغاية وسيتخذ النظام الأمني إجراءات صارمة ضد المتورطين".