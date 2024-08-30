تركيا: القبض على 126 من تنظيم"داعش" في عملية أمنية موسعة، "خطط لتنفيذ هجوم عدائي في إسطنبول"

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، عبر حسابه في منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أنه تم توقيف 119 شخصاً يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم ’داعش’ في عملية ’غورز - 10’، التي نفّذتها قوات الأمن في 23 ولاية في أنحاء تركيا، بينها أنقرة وإسطنبول على مدى 5 أيام، مشيرا إلى أن "العملية نُفّذت بالتنسيق بين مديريات الشرطة في الولايات الـ23، والمديرية العامة للأمن في أنقرة، وإدارة مكافحة الإرهاب". وشدد يرلي كايا على أن "الكفاح سيتواصل حتى القضاء على آخر إرهابي".

كما ألقت قوات مكافحة الإرهاب في إزمير، غرب تركيا، القبض على 7 سوريين يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش"

وفي السياق قالت مصادر أمنية، اليوم الجمعة، إن "قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول ألقت القبض على أحد أعضاء تنظيم ’داعش’ كان يحضّر لهجوم إرهابي"، وقالت المصادر إن "الإرهابي ’ج.أ.ي’ دخل الأراضي التركية بشكل غير قانوني، قادماً من سوريا بعد أن تلقى تدريبات على صنع القنابل وتنفيذ الهجمات"

وأضافت المصادر الأمنية أن "الإرهابي وُضع تحت المراقبة لفترة، ونفَّذت قوات الأمن عملية مداهمة على مكان إقامته في منطقة باغجلار في إسطنبول، وألقت القبض عليه، وتم نقله إلى المحكمة"

وكانت تركيا قد أدرجت تنظيم "داعش"على لائحتها للإرهاب عام 2013، وأعلن التنظيم مسؤوليته، أو نُسب إليه تنفيذ هجمات مسلحة في الفترة من 2015 إلى مطلع 2017، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات.