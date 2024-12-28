تقرير: مصر تمنع دخول الفلسطينيين القادمين اليها من خمس دول عربية

أفاد تقرير في قناة العربية السعودية بأن السلطات المصرية أمرت بمنع دخول الفلسطينيين القادمين اليها من سوريا وأربع دول عربية، ووفقا للمصادر فإن مصر منعت دخول الفلسطينيين القادمين إليها من سوريا والسودان وليبيا والعراق واليمن، حتى إشعار آخر.

وكانت السلطات المصرية اتخذت قرارا مماثلا بعد وقف دخول السوريين من حاملي الإقامة الأوروبية والأمريكية والكندية الى مصر دون الحصول على موافقة أمنية.

ووفقا للمصادر التي فإن "القرار تضمن توقف السماح للسوريين حاملي تأشيرات شنغن دخول مصر، كما تضمن منع دخول السوريين سواء كانوا زوجا أو زوجة لمصري أو مصرية دون موافقة أمنية".

من جانبها أعلنت الخارجية المصرية بوقت سابق عن دعم الجمهورية المصرية للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتعزيز التنسيق الأمني بين الأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية بهدف دعم سوريا".