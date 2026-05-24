الصين تتحرك خلف الكواليس.. تفاصيل مثيرة عن الاتفاق المرتقب بين أمريكا وإيران

كشفت مصادر دبلوماسية آسيوية عن تفاصيل جديدة تتعلق بالمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن مبادرة صينية–باكستانية لعبت دوراً محورياً في بلورة عدد من البنود المطروحة ضمن الاتفاق المرتقب بين الجانبين.

وبحسب ما نقلته شبكة الميادين، فإن المبادرة تضمنت مقترحات ترتبط بوقف التصعيد العسكري، وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى تخفيف بعض العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني وإعادة جزء من الأموال الإيرانية المجمدة.

وتشير المعطيات إلى أن المبادرة تتضمن أيضاً تصوراً لمرحلة ثانية من المفاوضات، تشمل اتفاقاً جديداً بشأن البرنامج النووي الإيراني بضمانات دولية تشارك فيها الصين وروسيا إلى جانب أطراف إقليمية ودولية أخرى، بما يحد من احتكار واشنطن لملف الإشراف على الاتفاق.

كما تتحدث التقارير عن توجه نحو إنشاء آلية أمنية إقليمية جديدة لإدارة أمن الخليج والممرات البحرية، تقوم على التنسيق بين إيران ودول الخليج، في ظل تصاعد أهمية أمن الطاقة والتجارة الدولية.

وفي المقابل، تثير هذه التطورات قلقاً متزايداً داخل إسرائيل، وسط تقارير عن تراجع مستوى التأثير الإسرائيلي في مسار التفاهمات الجارية بين واشنطن وطهران.

ويرى مراقبون أن المفاوضات الحالية لا تقتصر على الملف النووي فحسب، بل تمتد إلى إعادة صياغة التوازنات الأمنية والسياسية في الشرق الأوسط، خصوصاً مع تنامي الدورين الصيني والروسي في ملفات المنطقة.