المزيد من التفاصيل حول قضية الطيار الإسرائيلي الذي كادت أن تحدث كارثة ويتم استهدافه من سلاح الجو الإسرائيلي

حصرياً لـ i24NEWS: يوم الأحد الماضي نُشر في النشرة الرئيسية في القناة العبرية لـ i24NEWS أن طائرة إسرائيلية خفيفة أقلعت دون إذن يوم السبت الماضي، تم تحديدها عن طريق الخطأ على أنها طائرة بدون طيار، وأطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء منطقة غوش دان وسط إسرائيل وكادت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أن تعترضها. وفي أعقاب ذلك أجرت قناتنا العبرية مساء السبت مقابلة تجرى لأول مرة مع الطيار لسماع تصريحاته حول تلك اللحظات الدراماتيكية في الأجواء.

وللتذكير، رصد سلاح الجو الإسرائيلي السبت الماضي طائرة مأهولة تحلق في سماء تل أبيب. ولم تحدد القوات الجوية الطائرة التي يدور الحديث عنها، وتم الاشتباه في أنها طائرة معادية. وأرسلت الطائرات المقاتلة نحوها، وكانت متجهة لاعتراضها. وبحسب المسؤولين الأمنيين، كانت هناك محاولة للتواصل مع الطائرة عدة مرات دون جدوى، ولذلك قرروا اعتراضها. وقبل دقيقة واحدة من الاعتراض، تمكن الجيش، لحسن الحظ، من التحدث إلى الطيار - الذي تم إنقاذه من موت مُحَتَم.

ومع ذلك، فإن رواية الطيار للحادث، كما تُعرض هنا لأول مرة، تختلف عن رواية الجيش الإسرائيلي. ويدعي الطيار أن الجيش لم يحاول الاتصال به على الإطلاق. "لقد أدركت فقط أنه كانت هناك إنذارات عندما هبطت، لقد كان هذا خطأ من المراقب، أنا أقوم بالتبليغ في كل نقطة أتواجد بها". وعن الادعاء بأن الجيش حاول التواصل معه عدة مرات، قال: "لم يحدث هذا بأي شكل من الأشكال"

رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "الادعاءات الواردة في التقرير غير صحيحة. سيتم التحقيق في الحادث واستخلاص الدروس منه".