إسرائيل: مقتل جندي في غزة أثناء زيارة جدته الكبرى الناجية من الهولوكوست

قتل الرقيب الاحتياطي في الجيش الإسرائيلي عساف كفري، بنيران قناص في شمال غزة، أمس الخميس، وهو أحد الناجين من الهولوكوست من الجيل الرابع. سقط في القتال بينما كانت جدته الكبرى تحضر حفلًا كضيف شرف في معسكر بيرغن بيلسن، الذي نجت منه.

وقعت الحادثة في الساعة 1:45 ظهرا. فجر الخميس، أطلقت مجموعة من المسلحين من بيت حانون صاروخا مضادا للدبابات ونيران قناصة على قوة إسرائيلية في موقع 39، بالقرب من موقع 40 حيث قتل المتعقب غالب نصاصرة السبت الماضي. وتعرضت الوحدة، التي كانت في مهمة عملياتية، بشكل رئيسي لنيران القناصة.

وسافرت ماجدة بيرتز (96 عاما) إلى معسكر الاعتقال برفقة حفيدها حجاي، والد عساف، الذي لم يعلم بوفاة ابنه إلا بعد عودته إلى إسرائيل. بالنسبة لهذه الناجية، فإن العودة إلى المكان الذي كادت أن تموت فيه كان بمثابة انتصار رمزي، يشهد على قدرتها على الصمود واستمرارية الأسرة التي تمكنت من بناءها بعد الهولوكوست.

كان عساف، طالب الهندسة في جامعة أرييل، الأكبر بين إخوته الثلاثة - يوآف، وإيتاي، وعيدان. طالب سابق في مدرسة هرتسوغ الثانوية في بيت هاشموناي، ومدرسة سدوت أيالون، وعضو في كشافة قبيلة لاهف، قُتل في المنطقة العازلة في شمال قطاع غزة في هجوم أصيب فيه ثلاثة جنود آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة.

بالنسبة لعساف، كانت هذه خدمته الرابعة في الاحتياط منذ بداية الصراع. وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول، انضم إلى القوات في جنوب إسرائيل، مدفوعًا بالرغبة في حماية بلاده والمساهمة في إطلاق سراح الرهائن.