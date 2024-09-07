خلا ف بين الرئيس البرازيلي وزير الدفاع حول صفقة الأسلحة مع إسرائيل

عارض الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إتمام عقد بقيمة 200 مليون دولار لشراء 36 مدفعًا ذاتيًا ATMOS من شركة Elbit Systems الإسرائيلية. وهذا القرار، المدفوع بدعم لولا دا سيلفا، في سياق الصراع في غزة، يتعارض مع رغبات وزير الدفاع، خوسيه موسيو، لصالح الحصول على هذه المعدات المختارة عن طريق المناقصات.

وبحسب ما ورد، أقنع سيلسو أموريم، وزير الخارجية السابق ومستشار لولا، الرئيس بتجميد الاتفاقية. حتى أنه اقترح نقل العقد إلى شركة إكسكاليبور التشيكية، التي جاءت في المرتبة الثانية في المناقصات. ويُنظر إلى هذا الاقتراح على أنه شكل من أشكال الانتقام بعد أن أعلنت إسرائيل أن لولا "شخص غير مرغوب فيه" بعد تعليقات قارنت تصرفات إسرائيل في غزة بالنظام النازي. إلا أن وزارة الدفاع البرازيلية تعارض بشدة هذه الفكرة، معتبرة أنها "خطيرة".

وتعتقد وزارة الدفاع في البرازيل أن نظام ATMOS هو الأكثر ملاءمة لاحتياجات الجيش البرازيلي، وتؤكد أن مدة استخدام هذه المعدات ستتجاوز بكثير التفويضات السياسية الحالية. لا ينص العقد المبرم مع Elbit Systems على تسليم الأسلحة فحسب، بل ينص أيضًا على نقل كبير للتكنولوجيا، مع خلق 200 إلى 400 فرصة عمل مباشرة و400 إلى 700 فرصة عمل غير مباشرة في البرازيل.

وفي السياق تتحدث الأنباء عن أن شركتين برازيليتين تابعتين لشركة Elbit، AEL وARES، تشاركان في الإنتاج المحلي. وعلى الرغم من هذه التوترات، يتوقع المحللون أن يتم توقيع العقد في النهاية مع شركة Elbit Systems. وتوضح هذه الحالة التحديات التي تواجهها البرازيل في موازنة علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل ودعمها المعلن للقضية الفلسطينية، مع الحفاظ على مصالحها الدفاعية الاستراتيجية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اختبار العلاقات بين البرازيل وإسرائيل في مجال الدفاع. كما أثار عقد سابق لشراء صواريخ Spike LR2 المضادة للدبابات من شركة Rafael Advanced Defense Systems جدلاً، على الرغم من اختلاف الأسباب المتعلقة بمواعيد التسليم.