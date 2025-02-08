مصر تدين تصريحات نتنياهو عن "دولة فلسطينية في السعودية"

أدانت مصر تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والتي صرح خلالها إنه من الممكن "إقامة دولة فلسطينية في السعودية"، حيث نقلت وسائل إعلامية مصرية عن وزارة الخارجية المصرية أن "مصر شددت على أن أمن السعودية واحترام سيادتها هو خط أحمر لن نسمح بانتهاكه".

من جانبها أفادت قناة العربية السعودية عن مصادر بأن القاهرة تلقت بيانا من إسرائيل يؤكد التزامها باتفاقيات السلام. إضافة الى ذلك، حذرت مصر إسرائيل من فرض قيود على عودة الفلسطينيين الغزيين بعد تلقيهم العلاج الطبي في القاهرة.

ووفقا للمصادر تلقت مصر رسائل من الولايات المتحدة بأن واشنطن لا تنوي الصدام معها أو مع أي دولة عربية. إضافة الى ذلك أكد مصر الى طاقم ترامب رفضها كل عملية تهجير من غزة. ووفقا للمصادر، طلبت مصر من إسرائيل جدولا زمنيا محددا لإدخال معدات ثقيلة الى غزة.

وجاءت تصريحات بنيامين نتنياهو خلال مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، حيث رد نتنياهو بصورة ساخرة على فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، قائلاً "إنه لا مانع لديه بإقامة دولة فلسطينية في السعودية، لديهم مناطق شاسعة".