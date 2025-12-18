إسرائيل تستعد لنشر هذه المنظومة المتطورة لمواجهة تهريب الأسلحة بالمسيرات من مصر والأردن

أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد للحصول على تعزيزات تكنولوجية جديدة لمواجهة تصاعد عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود مع مصر والأردن باستخدام الطائرات المسيّرة (الدرونز).

وبحسب الصحيفة، تعتزم الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) عرض نظام دفاعي متقدم يحمل اسم Swarm Guard (UAS-C)، وهو نظام مخصص لاكتشاف وتحديد وتعطيل واعتراض الطائرات المسيّرة، تم تطويره وفق متطلبات واحتياجات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، واستخلاصًا للدروس المستفادة من الحرب الأخيرة.

وذكرت معاريف أن النظام عُرض خلال الأشهر الماضية مرتين أمام كبار مسؤولي المنظومة الأمنية، وحقق نتائج ناجحة في التجارب العملية، ما دفع إلى بحث إمكانية نشره على الحدود مع مصر والأردن، إضافة إلى الحدود الشمالية مع لبنان، دون تحديد عدد المنظومات التي سيجري اقتناؤها أو الجدول الزمني لإدخالها الخدمة.

ونقلت الصحيفة عن الصناعات الجوية الإسرائيلية قولها إن اختيارها لتطوير النظام جاء انطلاقًا من كونها تُعد “بيت الرادار” لدولة إسرائيل، مشيرة إلى أن أنظمتها ساهمت منذ بداية الحرب في كشف وتصنيف وتوجيه عمليات اعتراض لمختلف التهديدات.

ويعتمد نظام UAS-C على منظومة قيادة وسيطرة متقدمة مدعومة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تتيح تحليل التهديدات في الزمن الحقيقي، واقتراح أنسب وسائل التعامل معها، مع إمكانية تنفيذ عمليات التعطيل والاعتراض بشكل شبه ذاتي مع الإبقاء على العنصر البشري ضمن عملية اتخاذ القرار.

كما يتميز النظام بهيكلية مفتوحة تسمح بدمجه بسهولة مع أنظمة الكشف والاعتراض القائمة، ويشمل وسائل رصد رادارية وكهروبصرية، وقدرات حرب إلكترونية، إضافة إلى تشغيل عدة وسائل اعتراض في وقت واحد حتى التأكد من تحييد الهدف.

وأشارت معاريف إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل ارتفاع ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة في محاولات تهريب الأسلحة عبر الحدود الشرقية والجنوبية باستخدام الطائرات المسيّرة، حيث ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن السيطرة على محور فيلادلفيا وتشديد الحصار على قطاع غزة دفعا الجهات الضالعة في التهريب إلى فتح مسارات جديدة.

كما لفتت الصحيفة إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، قرر عقد جلسة موسعة لبحث سبل مواجهة التهديد المتزايد للطائرات المسيّرة المستخدمة في عمليات التهريب، خاصة على الحدود مع مصر.