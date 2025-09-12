ترامب: "هناك 20 مختطف على قيد الحياة، أو أقل - ربما بعضهم ماتوا في الأيام الأخيرة"

قد يعجبك أيضًا -

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، لقناة "فوكس نيوز" إن "مختطفين ربما قُتلتا في الأيام الأخيرة" من بين العشرين الذين يُفترض أنهم ما زالوا على قيد الحياة في قطاع غزة.

وأكد ترامب على قناة فوكس نيوز قائلًا: "أخبرت حماس أننا نريد استعادة رهائننا. لقد استعدنا جميع الأمريكيين بالفعل، لكنني الآن أتحدث بشكل رئيسي عن الرهائن الإسرائيليين". كما صرّح الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة "ستُسوّي الوضع في غزة"، دون أن يُفصّل الاستراتيجية المُتوخّاة.

على مدار عدة أشهر، دأب ترامب على الإدلاء بتصريحات علنية تشير إلى عدد أقل من الرهائن الأحياء مقارنةً بالعدد الذي أعلنته إسرائيل رسميًا، مما أثار قلق العائلات التي لم تتلقَّ أي تحديثات رسمية.

وتؤكد إسرائيل حاليًا أن 20 رهينة ما زالوا على قيد الحياة، مع إقرارها بأن وضع بعضهم يثير قلقًا بالغًا. علاوة على ذلك، تحتجز حماس وجماعات إرهابية أخرى جثث 38 رهينة مقتولاً، لكن دونالد ترامب ذكر الرقم خطأً بأنه 34 خلال مقابلته.