الحرس الثوري الإيرانييعتقل ثمانية أشخاص للاشتباه في صلتهم بـ"الموساد"

أفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم السبت، عن "اعتقال ثمانية أشخاص يشتبه في محاولتهم نقل إحداثيات مواقع مهمة وتفاصيل عن شخصيات عسكرية كبيرة إلى جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)"، مشيرا إلى أن "المشتبه بهم جرى القبض عليهم في شمال شرق إيران، قبل تنفيذ خططهم"، وتابع"تم ضبط مواد لصنع قاذفات وقنابل ومتفجرات وشراك".

ومن جهتها نقلت وسائل إعلام إيرانية عن بيان صادر عن الحرس الثوري، جاء فيه أن "المشتبه بهم تلقوا تدريباً متخصصاً من الموساد عبر منصات على الإنترنت".

وفي السايق استعرضت "وول ستريت جورنال" تفاصل العملية الافتتاحية لحرب استمرت 12 يوماً ضد إيران أُطلق عليها "الزفاف الأحمر"، والتي ساهمت بترسيخ مكانة تل أبيب كقوة مهيمنة. وشنت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة النطاق، وكثفت وجودها في الشوارع خلال الحرب القصيرة التي انتهت بوقف إطلاق نار بوساطة أميركية.

وتتهم السلطات الإيرانية هؤلاء بتقديم المعلومات إلى الموساد خلال الحرب الجوية التي شنتها إسرائيل على إيران في يونيو الماضي، عندما هاجمت المنشآت النووية الإيرانية، وقتلت كبار القادة العسكريين ومدنيين.

وردت إيران بوابل من الصواريخ على المواقع العسكرية والبنية التحتية والمدن الإسرائيلية، فيما دخلت الولايات المتحدة الحرب في 22 يونيو/حزيران المنصرم بقصف للمنشآت النووية الإيرانية.

وأعدمت إيران ثمانية أشخاص على الأقل في الأشهر القليلة الماضية، من بينهم العالم النووي روزبه وادي، الذي أعدم شنقاً في 6 أغسطس/ آب الجاري، بتهمة "تسليم معلومات إلى إسرائيل حول عالم آخر قتل في غارات جوية إسرائيلية".