احتجاجات غاضبة في الجولان.. إحراق آليات ورفض واسع لمشروع التوربينات

للأرضِ لغةٌ لا تحفظُ أبجديتَها سوى الوجوهُ التي شاختْ على سفوحِها، والأيدي التي تعلّمتْ معنى البقاءِ من حجارتِها، والعماماتُ التي خبّأتْ في طيّاتِها حكاياتِ المواسمِ والتعبِ والانتظار. بهذهِ اللغةِ عادَ أهالي الجولانِ إلى أراضيهم المستهدفة ضمن مشروع “المراوح” الإسرائيلي، حاملينَ شتلاتِ التفاحِ والكرز، في رسالةٍ تقولُ إن الأرضَ التي ارتوتْ بعرقِ أصحابِها لا يمكنُ أن تتحولَ إلى مساحةٍ صامتةٍ لتوربيناتِ الرياح.

وتأتي هذه التحركاتُ في ظلِّ تصاعدِ التوترِ بعدَ محاولةِ الشركةِ المنفذةِ استئنافَ العملِ بالمشروعِ عبرَ إدخالِ آلياتٍ ومعداتٍ ثقيلةٍ إلى الأراضي الزراعية شمالي الجولان، الأمرُ الذي دفعَ مئاتِ السكانِ إلى التوجهِ نحوَ المنطقةِ والتصدي للأعمالِ الميدانية، وسطَ مواجهاتٍ واحتجاجاتٍ استمرت لساعات.

وبحسبِ مصادرَ محلية، شهدت المنطقةُ إحراقَ عددٍ من الجرافاتِ والحفاراتِ التابعةِ للشركة، فيما تحدثت وسائلُ إعلامٍ إسرائيليةٌ عن إصابةِ عددٍ من العاملينَ وحراسِ الأمنِ خلالَ الأحداث.

وفي موازاةِ التصعيدِ الميداني، تواصلُ السلطاتُ الإسرائيليةُ حملةَ الاعتقالاتِ المرتبطةِ بالاحتجاجات، حيثُ ارتفعَ عددُ المعتقلينَ إلى تسعةٍ من أبناءِ الجولان، بينهم رجالُ دينٍ وشبان، بعدَ مداهماتٍ وتحقيقاتٍ في مجدلِ شمسَ ومسعدةَ وعينِ قنية. ويعتبرُ الأهالي هذه الاعتقالاتِ محاولةَ ترهيبٍ تهدفُ إلى كسرِ حالةِ الرفضِ الشعبي وثنيِ السكانِ عن مواصلةِ التصدي للمشروع.

ويؤكدُ الأهالي أن مشروعَ التوربيناتِ الهوائية، الذي تُشرفُ عليه شركةُ “إنرجيكس”، يهددُ نحوَ ثلاثةِ آلافٍ وخمسمئةِ دونمٍ من الأراضي الزراعية وبساتينِ التفاحِ والكرز، إضافةً إلى ما يصفونهُ بالأضرارِ البيئيةِ والصحيةِ الناتجةِ عن إقامةِ المراوحِ العملاقة.

ورغمَ حصولِ المشروعِ على مصادقاتٍ قانونيةٍ إسرائيليةٍ بعدَ سنواتٍ من المعاركِ القضائية، يواصلُ السكانُ تحركاتِهم الشعبيةَ والميدانيةَ لمنعِ تنفيذه، مؤكدينَ أن القضيةَ لم تعد مجردَ خلافٍ على مشروعٍ اقتصادي، بل تحولتْ إلى معركةٍ على الأرضِ والهويةِ والوجودِ في الجولان.