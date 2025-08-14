السويداء تحت النار.. الأطفال يقتلون ومقدسات تستهدف في تصاعد موجة العنف بسوريا

قد يعجبك أيضًا -

في سوريا، تحذيرات أممية من تصاعد الكارثة الإنسانية في محافظة السويداء.منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أعلنت مقتل اثنين وعشرين طفلًا وإصابة واحدٍ وعشرين آخرين، منذ اندلاع أعمال العنف في يوليو وأوائل أغسطس.

الأمم المتحدة أكدت أن القتال ألحق أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية الأساسية. فشبكات المياه والكهرباء تضررت بشكل بالغ، وخمسة مراكز صحية تعرضت للهجوم، ما أسفر عن مقتل طبيبين وعرقلة عمل سيارات الإسعاف.

خلال هذه الأحداث، اضطر أكثر من مئةٍ وتسعين ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، إلى النزوح من منازلهم.

طال العنف أيضًا المجتمع المسيحي، ففي السويداء، تعرضت كنيسة القديس ميخائيل للحرق والتخريب.وفي دمشق، استهدف تفجير انتحاري كنيسة مار إلياس، موقعًا عشرات القتلى والجرحى.

كما سُجلت اعتداءات أخرى على أماكن ورموز دينية في حماة، وحمص، ووادي النصارى.

الأمم المتحدة شددت على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية والتجارية دون عوائق، إلى جميع المجتمعات المتضررة، للحيلولة دون تفاقم الأزمة ومنع الانزلاق نحو مزيد من العنف الطائفي

ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش:"بالانتقال إلى سوريا، صرحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) اليوم بأن أعمال العنف الأخيرة في السويداء قد خلّفت خسائر فادحة في صفوف المجتمع المحلي. فقد قُتل ما لا يقل عن 22 طفلاً وجُرح 21 آخرون. وخلال أعمال العنف التي اندلعت في يوليو/تموز وأوائل أغسطس/آب، أفادت التقارير بتضرر البنية التحتية الحيوية، مثل شبكات المياه والكهرباء، بشكل بالغ جراء القتال. وتعرضت خمسة مراكز صحية على الأقل للهجوم في يوليو/تموز، مما أسفر عن مقتل طبيبين وعرقلة سيارة إسعاف، وذلك وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. ولمعالجة هذه المشكلات، نشرت اليونيسف مؤخرًا أربعة عشر فريقًا متنقلًا للصحة والتغذية، ووفرت الإمدادات الصحية وإمدادات التغذية لأكثر من 4000 طفل وامرأة، بالإضافة إلى مياه الشرب المأمونة والوقود لمحطات ضخ المياه التي استفاد منها أكثر من 30 ألف شخص. وخلال أعمال العنف، اضطر أكثر من 190 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، إلى الفرار من منازلهم. ونؤكد أنه من أجل مساعدة المحتاجين، وضمان فعالية... "وللاستجابة لذلك، من الأهمية بمكان أن تتاح للسلع الإنسانية والتجارية إمكانية الوصول دون عوائق إلى المجتمعات الأكثر تضرراً هناك".