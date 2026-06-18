مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 7 آخرين في انفجار واستهداف بمسيّرة جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي احتياط وإصابة سبعة عسكريين آخرين خلال حادثة وقعت جنوب لبنان، بعد انفجار استهدف قوة عسكرية تابعة لقيادة الفرقة 36 أثناء تحركها ميدانياً.

وبحسب التفاصيل الأولية، وقع الانفجار خلال تحرك قوة تضم عناصر من مقر قيادة نائب قائد الفرقة ووحدات ميدانية أخرى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود بشظايا الانفجار، قبل نقلهم جواً لتلقي العلاج.

وأفادت المعطيات بأن طائرة مسيّرة مفخخة انفجرت لاحقاً قرب مركبة إخلاء خلال عملية نقل المصابين، ما تسبب بإصابات إضافية في صفوف القوة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه بدأ تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادث، بما في ذلك فحص احتمال أن يكون الانفجار ناجماً عن عبوة ناسفة معادية أو نتيجة حادث عملياتي مرتبط بعبوة تابعة للقوات الإسرائيلية.

وجاءت الحادثة رغم استمرار وقف إطلاق النار والتفاهمات الإقليمية الأخيرة، وبعد ساعات من تقارير عن استهداف قوات إسرائيلية بطائرات مسيّرة في جنوب لبنان.