المستشار الألماني لهرتسوغ: "نريد أن نكون مشاركين في اليوم التالي في غزة"

وصل المستشار الألماني فريدريش ميرز، اليوم السبت، في زيارة رسمية إلى إسرائيل، هي الأولى له منذ توليه منصبه، والأولى لزعيم أوروبي منذ عدة أشهر. والتقى المستشار بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وناقش الطرفان خلال اللقاء العلاقات بين البلدين، لا سيما في ضوء صفقة صواريخ "حيتس 3" الناجحة التي أُبرمت هذا الأسبوع. كما ناقشا اتفاق وقف إطلاق النار ورغبة ألمانيا في تعزيز دورها في قطاع غزة غدًا.

وقا هرتسوغ في بداية اللقاء: "نحتفل بمرور 60 عامًا على العلاقات بين إسرائيل وألمانيا، وهي علاقات تحمل تاريخًا حافلًا بالإثارة والأهمية، إلى جانب تحديات عديدة. لقد أصبحنا صديقين حميمين، وبالنسبة لي، فإن رؤية صواريخ "حيتس 3" المُثبتة في ألمانيا لحماية ألمانيا وأوروبا، المصنوعة باللونين الأزرق والأبيض، أمرٌ فريد ومثير ومهم". أكد المستشار الألماني وقوف ألمانيا إلى جانب إسرائيل منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، قائلا: "منذ الهجوم، عززنا صداقتنا وعززناها أكثر فأكثر، وأنتم تعلمون أننا سنقف دائمًا إلى جانب إسرائيل".

مع ذلك، خفف فريدريش ميرز من حدة كلماته قليلاً، وتطرق إلى الانتقادات التي وجهها لأفعال إسرائيل في الحرب، قائلاً: "لقد وضعتنا أفعال الجيش والحكومة في مأزق. كان علينا الرد، لكن كونوا على ثقة بأننا ما زلنا إلى جانبكم. لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وحقها في الوجود. نحن ندعم إسرائيل في حقها في الوجود وندعم جهودكم. سنواصل تقديم المساعدة مع دخول عملية السلام والمفاوضات مرحلتها التالية. ستنتهي الحرب حالما تُلقي حماس سلاحها، وعندها سننظر إلى الأمام".

كما تطرق المستشار إلى الضفة الغربية والاعتراف بالدولة الفلسطينية: "نأمل أن يتطور الوضع في الضفة الغربية بشكل إيجابي، لنصل في النهاية إلى حل الدولتين. لطالما دعمنا هذا الحل، وهو شرط أساسي للتعايش السلمي بين إسرائيل والفلسطينيين". وفي ختام كلمته، أبلغ ميرتس الرئيس هرتسوغ أن ألمانيا ترغب في تعزيز مشاركتها في اليوم التالي في غزة - بما في ذلك المساعدة في إعادة المرحوم ران غويلي - وأضاف أن البيان المتعلق بحل الدولتين يهدف إلى تكرار رسالتهم الثابتة، وحاشا الله، ألا يثير غضب الرأي العام الإسرائيلي. ومن المتوقع أن يلتقي المستشار غدًا الأحد برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكان العاهل الأردن عبدالله الثاني قد ناقش مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في العقبة، في وقت سابق من اليوم السبت، خطورة استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، فيما أكد ميرتس على ضرورة بناء شرق أوسط ينعم فيه الإسرائيليون والفلسطينيون بالسلام والأمن، وذلك قبل وصوله إلى إسرائيل في وقت لاحق من مساء السبت.

وأكد ملك الأردن على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مشدداً على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة بجميع مراحله، وإيصال المساعدات الإنسانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)