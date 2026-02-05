مدى 2000 كيلومتر ورأس حربي ثقيل: الصاروخ الجديد الذي كشفت عنه إيران

خلال الكشف عن "مدينة الصواريخ" الجديدة التابعة لقوات الجو والفضاء التابعة للحرس الثوري، الذي جرى مساء أمس (الأربعاء)، كُشف عن الصاروخ الباليستي الأكثر تقدماً لإيران - "خرمشهر 4". وكالة الأنباء "فارس" قدّمت تفاصيل عن الصاروخ، الذي يصل مداه إلى 2000 كيلومتر.

وفقًا لوكالة الأنباء، للرأس الحربي في الصاروخ وزن ثقيل يبلغ 1500 كيلوغرام ودقة إصابة حوالي 30 مترًا. يصل الصاروخ إلى سرعة تصل حتى 16 ماخ خارج الغلاف الجوي، و8 ماخ داخله. وتزعم طهران أن هذه المعطيات "ستقلل إلى الحد الأدنى من وقت استجابة أنظمة الدفاع الجوي للعدو".

وأضاف "استخدام الرأس الحربي المناور (MaRV)، التوجيه في المرحلة المتوسطة، تقليل البصمة الرادارية والمناعة العالية ضد الحرب الإلكترونية - يعزز بشكل كبير من قدرته على الاختراق".