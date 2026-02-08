رصد “أجسام غامضة” فوق الخليج العربي: فيديو مسرب من الجيش الأميركي يثير الذعر

كشفت تقارير صحفية حديثة عن مقطعي فيديو مُسربين من سجلات الجيش الأميركي يظهران رصد أجسام طائرة مجهولة الهوية (UFOs) تنفذ مناورات في أجواء الشرق الأوسط.

اللقطات، التي سجلتها طائرات "ريبر" (Reaper) المسيرة التابعة للقوات الجوية الأميركية قبل أكثر من 13 عاماً، نُشرت مؤخراً على يد الصحفيين جورج ناب وجيريمي كوربيل عبر صحيفة "نيويورك بوست". وقد صنفت وزارة الدفاع الأميركية هذه الأجسام رسمياً تحت مسمى "ظواهر شاذة غير محددة" (UAPs)، وهو المصطلح الحكومي المعتمد بدلاً من "الأطباق الطائرة".

أحد المقاطع، الذي عرض للمرة الأولى في 30 يناير\كانون ثاني، يظهر ثلاثة أضواء تحلق في تشكيل مثلثي فوق مياه الخليج بتاريخ 23 أغسطس 2012، مع تغييرات مفاجئة وحادة في الاتجاهات، وفقاً لتقرير ناب وكوربيل ضمن برنامج Weaponized.

تفتح هذه التسريبات مجدداً النقاش حول طبيعة الأجسام الطائرة غير المحددة في الشرق الأوسط، وأهمية تعزيز الدراسات الاستخباراتية والتقنيات الرادارية لمتابعة الظواهر الجوية غير المألوفة، بما في ذلك تقييم المخاطر المحتملة على الأمن الإقليمي والطيران المدني.