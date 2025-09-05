أسوأ موجة جفاف منذ عقود تضرب سوريا والمنطقة

قد يعجبك أيضًا -

إنذارٌ بموسمٍ زراعيٍّ قاسٍ، موسمُ جفافٍ هو الأسوأُ، تشهدُهُ المنطقةُ منذُ عقودٍ، يُلقي بظلالِها على الزارعةِ نتيجةَ نقصِ المياهِ الحادِّ.. مياهٌ تنحسرُ وأنهرٌ تجِفّ.

هذا المزارعُ من ريفِ دمشقَ دفعَ فاتورةَ الجفافِ بعدَ فقدانِهِ أكثرَ من نصفِ إنتاجِهِ من القمحِ هذا العامِ فبينَما كانَتْ أرضُهُ تعطيهِ قرابةَ الألفِ كيلوغرامٍ منَ القمحِ باتَتِ الحصيلةُ تقتصرُ عندَ ربعِ الكميةِ مع تراجعِ العمالةِ نتيجةَ الظروفِ.

بحسبِ منظمةِ الأغذيةِ والزراعةِ، فإنَّ سوريا التي كانَتْ تزرعُ ما يكفيها منَ القمحِ قبلَ عامِ ألفَيْنِ وأحدَ عشرَ، تنتجُ اليومَ أقلَّ من مليونِ طنٍّ، بينما حاجتُها تفوقُ ثلاثةَ أضعافِ ذلكَ… ما يعني اعتماداً متزايداً على الاستيرادِ في ظلِّ أزمةٍ اقتصاديةٍ خانقة.

الأزمةُ لا تقفُ عندَ حدودِ سوريا… ففي لُبنانَ، جفَّتْ بحيرةُ القرعونِ بشكلٍ غيرِ مسبوقٍ، ونفقَ آلافُ الأسماكِ في نهرِ العاصي، أحدِ أبرزِ مصادرِ المياهِ في المنطقة.

تحذيراتٌ من تغيراتٍ مناخيةٍ ما يجعلُ المنطقةَ أكثرَ جفافاً، ويهددُ بمزيدٍ منَ الانهيارِ الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ، في وقتٍ لا تزالُ فيه سوريا تعاني تداعياتِ حربٍ طويلةٍ وإعادةَ إعمارٍ مكلفة.

… ليتركَ أسئلةً كبرى عن قدرةِ السلطاتِ الجديدةِ على مواجهةِ أزمةِ الماءِ والغذاءِ في السنواتِ المقبلة.