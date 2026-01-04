الحاخام الأكبر السابق يثير الجدل: "حفيدي مزق أمر استدعاء التجنيد ووضعه في المرحاض"

الحاخام الأكبر السابق وزعيم شاس، الحاخام يتسحاق يوسف، قال أمس (السبت) خلال الدرس الأسبوعي إن حفيده تلقى أمر تجنيد وقال: "مزقه ووضعه في المرحاض، كما قلت له". وأضاف: "طلاب المعاهد الدينية يجب أن يبقوا في المعاهد - فهم (الشرطة العسكرية) لا يدخلون المعهد".

في غضون ذلك، يجري اليوم ماراثون مناقشات في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست حول قانون التجنيد. في الجلسة الأولى ناقشت اللجنة العقوبات التي ستُفرض على المتخلفين عن الخدمة في حال لم يتجندوا.

الاستشارة القانونية تعارض النص الذي يروّج له رئيس اللجنة، عضو الكنيست بوعز بيسموت، وتدعو إلى تشديد العقوبات بالفعل في سنة التطبيق الأولى - وليس تطبيقها بشكل تدريجي كما يقترح بيسموت. كما تطالب الاستشارة القانونية بتوسيع سلّة العقوبات، من بينها سحب التخفيضات على ضريبة الأملاك (الأرنونا)، وأيضاً تحديد أن العقوبات لن تُلغى عند وصول المتخلفين عن الخدمة لجيل الإعفاء، الذي هو 26 عاماً.

في مركز التجنيد سيُعقد اليوم يوم تجنيد للواءات الحريدية، ومن المتوقع أن تجري مظاهرات من قبل الحريديم المتشددين خارج المجمع ضد المجندين.